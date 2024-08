Here are the Bears player ratings for the Madden 25 video game

We're less than two weeks away from the release of the Madden 25 video game ahead of the NFL season.

Which means, fans are desperate to know how the video game markers rated their favorite team's players. Who's overrated? Who's underrated?

Here are all of the Bears player ratings for Madden 25.

Player Position Madden 25 Rating Keenan Allen WR 90 DJ Moore WR 89 Jaylon Johnson CB 89 Kevin Byard III FS 89 D'Andre Swift RB 85 Montez Sweat DE 84 T.J. Edwards ROLB 84 Tremaine Edmunds MLB 84 Cole Kmet TE 83 Jaquan Brisker SS 83 Gerald Everett TE 81 Teven Jenkins RG 81 Kyler Gordon CB 79 Braxton Jones LT 78 Tyrique Stevenson CB 78 Cairo Santos K 77 Darnell Wright RT 77 Khalil Herbert RB 77 Caleb Williams QB 76 Rome Odunze WR 76 Jonathan Owens CB 75 Marcedes Lewis TE 75 Nate Davis LG 75 Tory Taylor P 74 Jacob Martin DE 73 Ryan Bates C 73 Andrew Billings DT 72 Jack Sanborn LOLB 72 Khari Blasingame FB 72 Roschon Johnson RB 72 Tyler Scott WR 72 Coleman Shelton C 71 DeAndre Carter WR 71 DeMarcus Walker DE 71 Gervon Dexter DT 71 Terrell Smith CB 71 Dante Pettis WR 70 Dominique Robinson DE 70 Travis Homer RB 70 Austin Booker DE 69 Collin Johnson WR 69 Corliss Waitman P 69 Greg Stroman CB 69 Tarvarius Moore SS 69 Velus Jones Jr. WR 69 Adrian Colbert FS 68 Freddie Swain WR 68 Kiran Amegadjie LT 68 Jaylon Jones CB 67 Khalid Kareem DE 67 Matt Pryor RG 67 Nsimba Webster WR 67 Zacch Pickers DT 67 Ja'Tyre Carter RG 66 Noah Sewell MLB 66 Byron Cowart DT 65 Elijah Hicks FS 65 Josh Blackwell CB 65 Larry Borom RT 65 Daniel Hardy LOLB 64 Quindell Johnson SS 64 Tommy Sweeney TE 64 Michael Dwumfour DT 63 Aviante Collins LT 62 Doug Kramer C 62 Stephen Carlson TE 61 Jake Curhan RT 60 Keith Randolph Jr. DT 60 Brett Rypien QB 57 Tyson Bagent QB 56 Amen Ogbongbemiga MLB 55 Patrick Scales TE 31

